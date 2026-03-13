Giornate Fai, visite in 65 luoghi della Sicilia

Visite a contributo libero in 65 luoghi straordinari di tutta la Sicilia, a cura delle delegazioni e dei gruppi del Fondo Ambiente Italiano della 34ª edizione delle “Giornate Fai di Primavera”, in programma il 21 e 22 marzo.

Sul sito del FAI cliccando qui è disponibile l’elenco completo dei luoghi aperti in Sicilia e le modalità di partecipazione.

Oltre alle cinque aperture in programma a Palermo di cui abbiamo già parlato qui ecco una selezione di luoghi aperti per l’occasione in Sicilia.

AGRIGENTO

Museo Diocesano (Aragona), un percorso tra arte sacra e storia della comunità aragonese con preziosi argenti liturgici, paramenti ricamati e dipinti;

Palazzo Ducale – La via Crucis dei Tomasi (Palma di Montechiaro), un itinerario tra arte e spiritualità che racconta la Via Crucis legata alla storia e alla devozione della nobile casata siciliana;

Ipogeo Rifugio antiaereo, un suggestivo percorso sotterraneo nel centro storico che durante la Seconda guerra mondiale fu adattato a rifugio antiaereo, ricavato da antiche cavità e acquedotti ipogei.

CATANIA

Fineco Center all’interno della storica Villa Bonajuto recentemente restaurata (un gioiello del Liberty catanese solitamente non accessibile);

Appartamenti del Vescovo, il salone di rappresentanza del Palazzo Vescovile apre eccezionalmente le sue porte per le Giornate FAI di Primavera;

Filiale della Banca d’Italia, anche in questo caso apertura straordinaria al pubblico delle sale ospitanti alcune delle oltre cento opere d’arte custodite all’interno.

MESSINA

Monastero Benedettino di San Placido Calonerò, dopo anni di restauro torna visitabile il grande complesso monastico con chiostri rinascimentali, ambienti storici e un panorama che abbraccia lo Stretto e la campagna circostante

Castello della Scala (Patti), antica fortificazione affacciata sul golfo di Patti che racconta secoli di storia tra architetture difensive, panorami sul Tirreno e memorie del territorio messinese.

TRAPANI

Fontana del Tritone, storica fontana monumentale simbolo della città, dedicata alla divinità marina Tritone e legata all’identità marittima e alla storia urbana di Trapani.;

Villa Regina Margherita, il grande giardino pubblico ottocentesco nel cuore della città, tra viali alberati, sculture e architetture liberty che raccontano la Trapani della Belle Époque.

RAGUSA

Castello dei Naselli d’Aragona (Comiso), imponente castello medievale nel cuore della città con mastio, torre ottagonale e ambienti ricchi di storia, tra leggende e memorie della nobiltà siciliana;

Palazzo Arezzo di Trifiletti (Ragusa Ibla), elegante dimora nobiliare con saloni affrescati, arredi d’epoca e preziose testimonianze della vita aristocratica.

SIRACUSA

Chiesa Rupestre del Crocifisso (Lentini), uno dei più importanti complessi rupestri della Sicilia, con affreschi sacri che raccontano secoli di devozione e continuità del culto;

Tempio di Apollo (Ortigia), il più antico tempio dorico della Sicilia, che racconta oltre duemila anni di storia.

CALTANISSETTA

Antiquarium Archeologico Comunale – Palazzo Sgadari (Mussomeli), un piccolo museo che raccoglie reperti archeologici del territorio;

Castello Manfredonico (Mussomeli), suggestiva fortezza medievale arroccata su uno sperone roccioso, uno dei castelli più spettacolari della Sicilia centrale.

ENNA