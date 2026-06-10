Young Sherlock 2: continuano le riprese a Palermo, ecco le nuove location

Prolungate per altri tre giorni le riprese di Young Sherlock 2, la serie firmata Prime Video che ha scelto Palermo come sfondo perfetto delle vicende del giovane Sherlock Holmes, interpretato dall’amatissimo Hero Fiennes Tiffin.

Il Comune di Palermo ha diffuso una nuova ordinanza che regola chiusure al traffico, limitazioni alla circolazione e divieti di sosta per consentire le riprese della serie tra l’11 e il 13 giugno 2026.

Per altri tre giorni il centro storico compreso tra Via dei Biscottari, Piazza Bologni, Piazza Santa Chiara, Palazzo Reale, Piazza Vittoria e Corso Vittorio Emanuele sarà interessato da importanti limitazioni al traffico e alla sosta, con chiusure totali di alcune strade e piazze e ampie aree riservate ai mezzi della produzione.

A seguire l’ordinanza completa con tutte le strade e gli orari.