Weekend in Sicilia per il ministro Mazzi
18 Luglio 2026, 09:01
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Il ministro del Turismo Gianmarco Mazzi sarà in Sicilia per due appuntamenti consecutivi nel fine settimana del 18 e 19 luglio. La prima tappa è prevista a Catania, dove il ministro interverrà agli Ecr Party European Awareness Days, l’iniziativa promossa dal partito dei Conservatori e Riformisti Europei.
Il giorno successivo, domenica 19 luglio, Mazzi si sposterà a Palermo per prendere parte alla cerimonia ufficiale di commemorazione del 34° anniversario della strage di via D’Amelio, in cui il 19 luglio 1992 persero la vita il giudice Paolo Borsellino e i cinque agenti della sua scorta.
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