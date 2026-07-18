Weekend in Sicilia per il ministro Mazzi

Il ministro del Turismo Gianmarco Mazzi sarà in Sicilia per due appuntamenti consecutivi nel fine settimana del 18 e 19 luglio. La prima tappa è prevista a Catania, dove il ministro interverrà agli Ecr Party European Awareness Days, l’iniziativa promossa dal partito dei Conservatori e Riformisti Europei.

Il giorno successivo, domenica 19 luglio, Mazzi si sposterà a Palermo per prendere parte alla cerimonia ufficiale di commemorazione del 34° anniversario della strage di via D’Amelio, in cui il 19 luglio 1992 persero la vita il giudice Paolo Borsellino e i cinque agenti della sua scorta.