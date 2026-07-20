Sonora arriva in Sicilia: musica e narrazioni tra Orto Botanico e Valle dei Templi

Il progetto di CoopCulture Sonora arriva in Sicilia: narrazioni guidate intervallate da ascolti e arricchite dalle selezioni curate dal musicologo, divulgatore e compositore Giovanni Bietti. Due gli appuntamenti siciliani, che affiancano quelli alle Case del Celio a Roma, a Villa Monastero a Varenna e al Castello di Miramare a Trieste.

Il 25 luglio e l’1 agosto, alle 20.30 e alle 21.45, sarà l’Orto Botanico di Palermo a trasformarsi in un grande teatro naturale per un viaggio sensoriale tra gli alberi monumentali: accompagnati da un esperto che racconterà curiosità, segreti e meraviglie verdi in perfetta sincronia con i pezzi musicali scelti da Giovanni Bietti, ispirati ad albe, tramonti e notturni di grandi compositori.

Il 6, 13 e 20 agosto, invece, al tramonto nella Valle dei Templi di Agrigento, un viaggio immersivo nella storia che unirà archeologia, paesaggio e musica. Un percorso tra i profili dorati dei templi dorici e le catacombe paleocristiane ricavate dentro cisterne greche, si scopriranno le storie e gli aneddoti dell’antica Girgentum guidati da una colonna sonora che evoca miti, storie e memorie. Ogni pezzo della playlist è uno spunto che suggerisce di andare oltre, ascoltare e comprendere il tempo antico. Punto di incontro: alle 18.15 al Tempio di Giunone.