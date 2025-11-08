Aeroporto Palermo presenta offerta commerciale tra nuove rotte e partnership

L’offerta commerciale dell’aeroporto di Palermo tra sviluppo, partnership e nuove rotte è il titolo dell’evento organizzato dalla Gesap per venerdì 14 novembre al Marina Convention Center presso il Molo Trapezoidale del Porto di Palermo con inizio alle 10.30.

Dopo i saluti istituzionali di Salvatore Burrafato, presidente Gesap; Renato Schifani, presidente della Regione Siciliana; Roberto Lagalla, sindaco di Palermo e Pierluigi Di Palma, presidente Enac, a cui seguirà l’intervento sul futuro dell’Aeroporto Falcone e Borsellino da parte di Gianfranco Battisti, amministratore delegato Gesap, i lavori saranno suddivisi in tre panel.

Il primo dal titolo “Collaborare per crescere” sarà moderato da Nino Amadore, giornalista de Il Sole 24 Ore; quindi la presentazione dell’offerta commerciale per la stagione invernale 2025/2026, con una breve anticipazione sulla stagione Summer 2026; infine una tavola rotonda, moderata da Gioacchino Amato, giornalista di Repubblica, su “L’evoluzione del ruolo da Fornitore a Partner”.

I lavori si concluderanno alle 13.30 con il Light lunch.