Aeroporto Palermo, revocato lo sciopero del 1 dicembre

Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti e Ugl revocano lo sciopero di 24 ore previsto per l’1 dicembre, “come atto di responsabilità finalizzato a favorire il confronto con la governance della Gesap”. La revoca è stata decisa a seguito delle interlocuzioni avviate con il direttore generale di Gesap spa e la firma di un verbale d’accordo.

“Tra i motivi del conflitto la richiesta di un nuovo piano di fabbisogno del personale condiviso con le organizzazioni sindacali, con il conto delle numerose uscite avvenute negli ultimi anni, del conseguente aumento esponenziale dei carichi di lavoro e delle responsabilità, che gravano sul personale, e del riconoscimento delle progressioni verticali, che incidono sulla corretta definizione del fabbisogno di personale”, si legge in una nota sindacale.