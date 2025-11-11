All’aeroporto di Catania quasi 11 mln di passeggeri in 10 mesi
11 Novembre 2025, 11:56
Sono stati 1.176.244 i passeggeri transitati nell’aeroporto di Catania a ottobre, in aumento dello 0,13%. Traffico quindi invariato al netto dei movimenti condizionati dalla chiusura notturna che è rimasta in vigore fino al 30 ottobre.
Nell’ultimo mese, i passeggeri internazionali hanno registrato un incremento significativo del 3%, arrivando a 508.015 transiti.
Le destinazioni nazionali più trafficate sono state Roma Fiumicino con 164.653 passeggeri, Milano Malpensa con 99.151 e Milano Linate con 54.518 per un totale di 318.322 passeggeri complessivi.
Per quanto riguarda le tratte internazionali, Monaco con 29.339, Malta con 29.257 e Londra Gatwick con 26.822, per un totale di 85.000 transiti, si confermano tra quelle con il numero più alto di passeggeri.
Sabato 4 ottobre è stato il giorno con maggior traffico, con 43.048 passeggeri transitati.
Dunque nei primi dieci mesi del 2025, l’aeroporto etneo ha fatto registrare 10.732.514 passeggeri, in leggero aumento rispetto ai 10.694.671 del 2024.