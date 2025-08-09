Comiso, Aeroitalia si aggiudica la continuità territoriale

Aeroitalia si è aggiudicata in via esclusiva i voli in continuità territoriale sulle rotte tra Comiso e Roma e tra Comiso e Milano Linate, dal primo novembre di quest’anno fino al 31 ottobre 2028.

“La continuità territoriale – commenta il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani – conferma la strategicità dell’aeroporto di Comiso, che si inserisce in un sistema aeroportuale siciliano sempre più moderno e capillare. È un provvedimento che dà linfa vitale al Ragusano e all’intero Sud-est della Sicilia, garantendo una migliore mobilità ai cittadini e lo sviluppo del territorio. L’aggiudicazione alla compagnia Aeroitalia conferma che avevamo visto bene quando abbiamo lavorato per allargare il mercato in Sicilia aprendo a nuovi vettori in grado di rompere il duopolio Ita Airways-Ryanair”.

Per l’assessore regionale alle Infrastrutture e alla mobilità, Alessandro Aricò, “la continuità territoriale, grazie alle tariffe agevolate per i residenti in Sicilia garantirà una migliore connessione tra il territorio ibleo e l’intera area sud orientale dell’Isola con i due centri più importanti del Paese e il pieno diritto alla mobilità dei siciliani. Comiso ha l’opportunità di diventare un importante volano di sviluppo economico e turistico, inserendosi in un sistema infrastrutturale per la mobilità che sta diventando sempre più efficiente, integrato e moderno”.