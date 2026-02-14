Comiso, in arrivo anche Lufthansa

Sarebbero Lufthansa e Wizz Air le compagnie aeree interessate a operare da e per l’aeroporto di Comiso. Secondo le anticipazioni pubblicate dal gruppo Facebook FlyComiso, sarebbe questo l’esito del bando finanziato dalla Camera di Commercio del Sud Est.

In particolare, Wizz Air e Lufthansa hanno presentato proposte per l’attivazione di quattro collegamenti internazionali. Le destinazioni indicate sono Katowice in Polonia e Tirana in Albania per Wizz Air, Monaco e Francoforte in Germania per Lufthansa. Secondo i rumors, 3 giorni fa sono state aperte le buste, adesso mancano gli ultimi documenti e quindi la firma del contratto. Dunque, ci si aspetta che la notizia ufficiale dovrebbe essere comunicata nel giro di un paio di settimane.