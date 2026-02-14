Comiso, in arrivo anche Lufthansa

14 Febbraio 2026, 10:18

Sarebbero Lufthansa e Wizz Air le compagnie aeree interessate a operare da e per l’aeroporto di Comiso. Secondo le anticipazioni pubblicate dal gruppo Facebook FlyComiso, sarebbe questo l’esito del bando finanziato dalla Camera di Commercio del Sud Est.

In particolare, Wizz Air e Lufthansa hanno presentato proposte per l’attivazione di quattro collegamenti internazionali. Le destinazioni indicate sono Katowice in Polonia e Tirana in Albania per Wizz Air, Monaco e Francoforte in Germania per Lufthansa. Secondo i rumors, 3 giorni fa sono state aperte le buste, adesso mancano gli ultimi documenti e quindi la firma del contratto. Dunque, ci si aspetta che la notizia ufficiale dovrebbe essere comunicata nel giro di un paio di settimane.

aeroporto comisocomisolufthansa Aeroporti
Resta sempre aggiornato sul mondo del turismo!
Registrati gratuitamente e scegli le newsletter che preferisci: ultime news, segnalazioni degli utenti, notizie locali e trend di turismo. Personalizza la tua informazione, direttamente via email.
Iscriviti ora
seguici sui social

Articoli Correlati