Focus sull’aeroporto di Palermo, come partecipare

Sono aperte le registrazioni per partecipare all’evento “L’offerta commerciale dell’aeroporto di Palermo” organizzato da Gesap per venerdì 14 novembre al Marina Convention Center del Molo Trapezoidale del porto siciliano. Gli interessati possono iscriversi cliccando qui.

Per gli operatori turistici sarà l’occasione di incontrare per la prima volta il nuovo team di Gesap a partire dall’amministratore delegato Gianfranco Battisti, in carica da luglio 2025, e Carmelo Scelta, a settembre tornato a capo della direzione generale.

L’appuntamento è alle 11. Dopo i saluti istituzionali di Salvatore Burrafato, presidente Gesap; Renato Schifani, presidente della Regione Siciliana; Roberto Lagalla, sindaco di Palermo; Pierluigi Di Palma, presidente Enac (in videomessaggio), è in programma il panel “Il futuro dell’Aeroporto Falcone e Borsellino” con la partecipazione dell’ad Gianfranco Battisti; Alessandro Albanese, presidente Camera di Commercio Palermo & Enna; Carlo Borgomeo, presidente Assaeroporti; Ivana Jelinic, amministratore delegato ENIT; Sandro Pappalardo, presidente ITA Airways; Dina Ravera, presidente e CEO Destination Italia Group. Modera Nino Amadore, giornalista del Sole 24 Ore.

Quindi la presentazione dell’offerta commerciale per la stagione invernale 2025/2026, a cura del responsabile Pianificazione e Controllo Giovanni Guzzino e della responsabile Aviation Mariangela Ciappina.

A seguire Tavola Rotonda su “L’evoluzione del ruolo da Fornitore a Partner”: Gioacchino Amato, giornalista di Repubblica, modererà gli interventi di Carmelo Scelta, direttore generale Gesap; Rosa Di Stefano, presidente di Federalberghi Palermo e vice presidente Federalberghi Sicilia; Tommaso Dragotto, presidente Sicily by Car; Stefano Gardini, presidente ATRI Italia; Alberto Niero, amministratore delegato & MD Lagardere Italy; Riccardo Orlandi, HR, Legal & Public Affairs Director at Areas – MyChef Ristorazione e Presidente AIGRIM; Luigi Rizzolo, presidente Sicindustria.