Maltempo a Catania, voli dirottati tra Palermo e Comiso
16 Marzo 2026, 12:38
Quattro voli che dovevano atterrare, tra le 7.13 e le 7.39 di stamattina, lunedì 16 marzo, a Catania sono stati dirottati per il maltempo sugli scali di Palermo e Comiso, ma sono poi rientrati a Catania da dove sono ripartiti in ritardo di alcune ore. Sono stati dirottati a Palermo l’easyJeat proveniente da Napoli e i Rayanair provenienti da Trieste e Torino. A Comiso è stato dirottato il Volotea proveniente da Firenze.
Al momento, nonostante la pioggia battente su Catania, l’aeroporto internazionale Vincenzo Bellini è pienamente operativo.
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