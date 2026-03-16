Maltempo a Catania, voli dirottati tra Palermo e Comiso

Quattro voli che dovevano atterrare, tra le 7.13 e le 7.39 di stamattina, lunedì 16 marzo, a Catania sono stati dirottati per il maltempo sugli scali di Palermo e Comiso, ma sono poi rientrati a Catania da dove sono ripartiti in ritardo di alcune ore. Sono stati dirottati a Palermo l’easyJeat proveniente da Napoli e i Rayanair provenienti da Trieste e Torino. A Comiso è stato dirottato il Volotea proveniente da Firenze.

Al momento, nonostante la pioggia battente su Catania, l’aeroporto internazionale Vincenzo Bellini è pienamente operativo.