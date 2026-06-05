Air Canada debutta in Sicilia con la tratta Catania-Montreal

Debutto stamattina, venerdì 5 giugno, a Catania per il primo volo diretto tra la Sicilia orientale con il Canada. Sarà operato da Air Canada sulla tratta Catania-Montreal con tre frequenze settimanali fino al 23 ottobre 2026 a bordo di un moderno Boeing 787 Dreamliner. L’aereo è atterrato in anticipo alle 8.24 rispetto all’orario previsto delle 8.55 per poi ripartire alla volta del Canada.

Il volo è stato accolto dal consueto water cannon, a cui è seguito il taglio del nastro e una breve cerimonia con la torta con i loghi Air Canada e Aeroporto di Catania presso la Lounge Business “Angelo D’Arrigo” alla presenza dei vertici di SAC e della compagnia aerea.

“La partenza del primo volo diretto tra Catania e Montreal segna un momento importante per il nostro aeroporto e per l’intero territorio siciliano – hanno dichiarato Anna Quattrone e Nico Torrisi, rispettivamente presidente e amministratore delegato di Sac – questa nuova rotta rafforza il processo di internazionalizzazione della Sicilia e consolida il ruolo di Catania come polo strategico del Mediterraneo. Continuiamo a lavorare per ampliare la rete dei collegamenti intercontinentali e rendere la Sicilia sempre più connessa alle principali mete internazionali”.

“Siamo lieti di inaugurare il nuovo volo diretto tra Catania e Montreal – ha dichiarato Margaret Skinner, direttrice senior delle vendite Emeai di Air Canada – questo collegamento rafforza i profondi legami che uniscono la Sicilia e il Canada e offrirà nuove opportunità a famiglie, imprese e comunità che vivono e operano su entrambe le sponde dell’Atlantico. Contribuirà inoltre a sostenere la crescita dei flussi turistici e degli scambi culturali tra i due territori. Grazie a questo nuovo volo, i passeggeri in partenza dalla Sicilia potranno accedere facilmente all’intera rete internazionale di Air Canada e raggiungere con maggiore comodità numerose destinazioni in Canada, Nord America e nel resto del mondo”.

Per la compagnia americana si tratta di un volo strategico che risponde alla forte domanda legata al turismo e ai flussi della comunità italo-canadese. L’obiettivo a questo punto è aumentare le frequenze del collegamento e la sua stagionalità, magari trasformandolo in collegamento annuale.