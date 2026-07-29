Aeroporto Catania: in arrivo sistema per coordinare turni, sicurezza e assistenze

L’aeroporto di Catania Fontanarossa adotterà un nuovo sistema per coordinare la pianificazione del personale e la gestione quotidiana dei servizi a terra.

Il progetto si inserisce in una fase di crescita del traffico aereo: nel 2025 gli aeroporti italiani hanno superato i 229,7 milioni di passeggeri, il 5% in più rispetto all’anno precedente secondo i dati ENAC. Flussi più elevati rendono più complessa la gestione di ritardi, picchi ai controlli e richieste di assistenza.

A seguito di una recente aggiudicazione, nello scalo catanese sarà introdotto GRAMS, sistema sviluppato da Softlab, società italiana di consulenza ICT quotata alla Borsa di Milano e già utilizzato negli aeroporti di Fiumicino e Ciampino.

La piattaforma collega previsione del fabbisogno, pianificazione dei turni e coordinamento delle attività in tempo reale. In caso di variazioni dei voli, consente di aggiornare le assegnazioni e riorganizzare le risorse disponibili, supportando anche servizi come la sicurezza aeroportuale e le assistenze ai passeggeri a ridotta mobilità.

La roadmap prevede inoltre l’introduzione di modelli di intelligenza artificiale per anticipare flussi, necessità di assistenza e possibili criticità operative.