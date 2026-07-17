Neos: fino a ottobre si vola da Catania a Zanzibar

Fino al 27 ottobre Neos vola due volte a settimane da Catania a Zanzibar. La compagnia aerea di casa Alpitour World effettua i collegamenti, che sono già stati confermati anche per la Summer 27, con aeromobile Boeing B787-9, configurato con 28 posti in Premium e 327 posti in Economy, per una capacità complessiva di 355 passeggeri. A bordo è presente un sistema di intrattenimento individuale ed è disponibile la connessione wifi.

Per Neos, il nuovo collegamento rappresenta un ulteriore tassello nello sviluppo della propria programmazione estiva in Italia, consolidando la presenza della compagnia nello scalo etneo e ampliando le opportunità per il mercato siciliano. Dallo scalo etneo, Neos collega già alcune delle destinazioni leisure più richieste dal mercato, tra cui Cuba, Egitto, Kenya, Madagascar, Maldive, Messico, Repubblica Dominicana e Spagna, ampliando ulteriormente le opportunità di viaggio a disposizione dei passeggeri siciliani.

“L’avvio del collegamento diretto con Zanzibar rappresenta un ulteriore passo nel percorso di crescita dell’aeroporto di Catania e testimonia la capacità dello scalo di attrarre collegamenti verso destinazioni a lungo raggio ad alto valore turistico. La collaborazione con Neos continua a rafforzarsi attraverso un’offerta che amplia le opportunità di viaggio per i passeggeri siciliani e contribuisce a consolidare il ruolo di Catania come principale scalo del Mediterraneo per il traffico turistico internazionale”, dicono Anna Quattrone, presidente della società di gestione Sac, e Nico Torrisi, l’ad.

“Questa nuova rotta si inserisce in un network già ricco di collegamenti leisure operati da Neos dallo scalo etneo e consente ai viaggiatori di raggiungere una delle mete più richieste dell’Oceano Indiano. Il volo potrà essere combinato con le proposte dei brand di viaggioAlpitour, Bravo, Francorosso, Eden Viaggi e Turisanda1924”, aggiunge Aldo Sarnataro, direttore commerciale Neos.