Privatizzazione scalo Catania, incontro positivo tra Sac e sindacati

La privatizzazione della società di gestione degli aeroporti di Catania e Comiso è stato al centro dell’incontro tra i vertici di Sac e le organizzazioni sindacali Cgil, Cisl, Uil, Ugl di Catania e di Ragusa, Filt Cgil, Fit Cisl, Uil trasporti e Ugl trasporto aereo, che si è svolto “in un clima di dialogo aperto e costruttivo, a conferma della volontà condivisa di mantenere un confronto costante e trasparente con le rappresentanze dei lavoratori in ogni fase del processo”, come si legge in una nota.

“Abbiamo sempre considerato il dialogo con le organizzazioni sindacali un valore, oltre che un metodo di lavoro – dice l’amministratore delegato di Sac, Nico Torrisi – è un principio che ha guidato il nostro operato in questi anni e che continueremo a mettere al centro anche in un passaggio delicato e strategico come quello che stiamo affrontando. Vogliamo che questo percorso si sviluppi alla luce del sole, senza zone d’ombra: ogni fase sarà condivisa con le rappresentanze dei lavoratori, ogni scelta sarà spiegata, ogni informazione utile sarà messa a disposizione nei tempi e nei modi opportuni. La privatizzazione non è un punto di arrivo, ma l’inizio di una nuova stagione di investimenti e opportunità, che vogliamo costruire insieme e alla luce del sole, con chi ogni giorno contribuisce al funzionamento e alla qualità dei nostri servizi”.

“Riteniamo positivo l’incontro con l’amministratore delegato di Sac, perché segna l’avvio di un confronto permanente tra l’azienda e le organizzazioni sindacali in vista della privatizzazione – sostengono i sindacati – Su questo tema non abbiamo mai espresso una pregiudiziale contrarietà, a condizione che sia l’operazione sia finalizzata a rafforzare il ruolo strategico della Sac, attrarre nuovi investimenti, incrementare i livelli occupazionali, valorizzare il capitale umano e garantire ricadute positive per i lavoratori, per il territorio e per il sistema aeroportuale. Abbiamo ottenuto rassicurazioni sul mantenimento dei posti di lavoro in Sac e Sac service e il chiaro impegno a escludere qualsiasi esternalizzazione di cui si vociferava; l’operazione, d’altronde, riguarderà esclusivamente il trasferimento delle quote societarie – proseguono – Per Comiso chiediamo che l’ingresso del privato rappresenti una reale opportunità di rilancio; siamo ben consapevoli che per questo scalo le difficoltà sono rappresentate dalle infrastrutture”.