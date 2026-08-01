Da Save a Mundys: ecco chi resta in corsa per l’aeroporto di Catania

Corporacion America Airports S.A., Royal Schiphol Group, Mundys S.p.A., Adani Airport Holdings Limited, Save S.p.A., 2I Aeroporti S.p.A., Mag Overseas Investment Ltd, Oman Airports Management Company, Macquarie European Infrastructure Fund, Vinci Airports s.a.s.

Sono questi i 10 operatori economici italiani e internazionali ammessi a proseguire il percorso di selezione per la cessione di una partecipazione azionaria di maggioranza, pari ad almeno il 51% del capitale sociale, di SAC. Alla scadenza del termine fissato dall’avviso pubblico, SAC aveva ricevuto 14 manifestazioni di interesse.

Prende così ufficialmente avvio la seconda fase della procedura. I soggetti selezionati saranno invitati a partecipare alle successive fasi secondo modalità e tempistiche che verranno comunicate nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento e tutela della concorrenza.

L’annuncio è stato dato in una conferenza stampa presso la Camera di Commercio del Sud Est Sicilia, alla presenza del sindaco del Comune e della Città Metropolitana di Catania, Enrico Trantino, del commissario straordinario della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia, Antonio Belcuore, della presidente e dell’amministratore delegato di SAC, Anna Quattrone e Nico Torrisi.