Privatizzazione scalo Catania, Barbagallo contro Schifani

“Sulla vicenda della privatizzazione della Sac, la società che gestisce l’aeroporto di Catania e quello di Comiso, si aggirano i corvi di Palazzo D’Orleans. Schifani ha intenzione di vendere ma non intende concedere che a decidere sulla procedura, sulla modalità e sul prezzo sia la Camera di commercio Sud Est, che detiene le quote di maggioranza della Sac”.

L’accusa parte dal segretario regionale del Pd Sicilia e capogruppo Pd in commissione Trasporti della Camera, Anthony Barbagallo, dopo che ieri, per l’ennesima volta, è stata rinviata l’assemblea dei soci di Sac che avrebbe dovuto rinnovare il Consiglio di amministrazione.

“L’ente camerale è guidato da un commissario straordinario, nominato da palazzo d’Orleans, che in oltre 2 anni non ha proceduto al rinnovo degli organi camerali così come prevedono le norme. In questo modo Schifani attraverso il commissariamento mira a determinare il rinnovo del Cda di Sac esautorando i legittimi proprietari dell’aeroporto e cioè gli imprenditori e le organizzazioni datoriali violando – secondo il Pd – i principi di rappresentatività delle categorie all’interno del consiglio camerale”. “Per questo presenterò un’interrogazione urgente perchè la Camera di commercio Sud-Est non è roba sua, così come gli aeroporti”, conclude Barbagallo.