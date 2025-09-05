Trapani, 23 suite nell’ex sede della Banca d’Italia

Sbarca in Sicilia Oriana Homèl, realtà italiana specializzata nell’ospitalità contemporanea che punta su un modello di ospitalità fondato su recupero di edifici simbolici, integrazione urbana, progettazione sostenibile ed esperienze su misura per i viaggiatori.

A Trapani, affacciato sulla darsena, Oriana Homèl recupererà l’ex sede della Banca d’Italia dove aprirà 23 suite. Un edificio monumentale progettato negli anni ’50 dall’architetto Decio Marrone – sorto sul sito dello storico Teatro Garibaldi – oggi viene riconvertito in una struttura ricettiva di alto profilo, con una galleria pubblica, spazi culturali, ristoranti e una terrazza-solarium da cui ammirare le Egadi. La struttura è state acquisita tramite assegnazione diretta ed Oriana Homel curerà direttamente la progettazione degli interni, l’arredamento e le migliorie tecnologiche.

“Grazie a questa nuova acquisizione – dichiarano i soci di Oriana Homèl Pasquale d’Esposito, Domenico D’Oriano e Marco Fogliamanzillo – a Trapani, riconvertiremo lo splendido Palazzo della Banca d’Italia, affacciato sul mare, in una struttura ricettiva iconica, con 23 suite e uno spazio al piano terra destinato a diventare un punto di riferimento culturale e gastronomico”.

Oriana Homèl porta avanti un’idea innovativa di accoglienza in appartamenti di design, ubicati in palazzi storici recuperati, che forniscono al contempo i servizi di un hotel convenzionale. Una soluzione che mira ad offrire maggiore comfort e spazio ai propri clienti con unità abitative “green” dotate di certificato verde con l’utilizzo di energia proveniente da fonti rinnovabili. Moderne, in una struttura dotata di concierge e servizi centralizzati si rifanno al concetto di Homèl, crasi tra home e hotel, tra il comfort di una casa e i servizi di un albergo.