Al Verdura Resort il campione da golf Colin Montgomerie

Con due suggestivi campi da golf da campionato affacciati sulla costa meridionale della Sicilia, il Verdura Resort continua a rafforzare il suo posizionamento come una delle destinazioni golfistiche più belle e complete d’Europa e dal 10 al 13 settembre annuncia la prima edizione del “Sir Rocco Forte Captain’s Trophy”.

Guidato da Colin Montgomerie, uno dei giocatori più affermati della storia – ben otto volte vincitore dell’Order of Merit dell’European Tour e leggenda della Ryder Cup – l’inedito evento unisce golf d’eccellenza, cultura e momenti di confronto in uno dei World’s Top 100 Golf Resorts 2026.

L’evento di quattro giorni si svolgerà sui campi disegnati da Kyle Philips del resort e includerà un torneo Stableford su 36 buche, accompagnato da un programma di incontri, cene ed eventi con ospiti, su temi che spaziano dal golf, all’economia e alla finanza. Colin Montgomerie offrirà inoltre una speciale esibizione sul driving range, permettendo agli ospiti di osservare da vicino le tecniche e l’approccio che hanno caratterizzato una delle carriere più illustri di questo sport.

Il torneo, diretto da Donato Di Ponziano, Golf Development Supervisor di Rocco Forte Hotels, si sviluppa attraverso un format che coniuga competizione sportiva e ospitalità d’eccellenza. Aperta ai golfisti amatoriali iscritti alle federazioni, la competizione si svolgerà su due round: uno sul campo East Links e uno sul campo West Shore. I giocatori gareggeranno in tre categorie di handicap, con premi assegnati sia per i risultati netti sia per quelli lordi.

“Il golf è sempre stato sinonimo di cameratismo, competizione e splendidi panorami. Al Verdura Resort, il Captain’s Trophy celebra tutte e tre le cose”, ha commentato Sir Rocco Forte.

Donato Di Ponziano ha aggiunto: “Il Sir Rocco Forte Captain’s Trophy rappresenta un nuovo capitolo per il golf al Verdura Resort. Unisce competizione, cultura e confronto in linea sia con lo spirito di gioco sia con l’esperienza più ampia che offriamo nell’indirizzo flagship di Rocco Forte Hotels. Ospitare un giocatore della statura di Colin Montgomerie è un valore aggiunto straordinario per l’evento, non vediamo l’ora di accogliere gli ospiti per trascorrere dei giorni memorabili in Sicilia”.