Il Verdura è il miglior golf resort d’Europa

Premio prestigioso per il Verdura Resort, la struttura della catena Rocco Forte Hotels situata a Sciacca, è stata premiata come Europe’s Best Golf Hotel ai World Golf Awards 2025. Un riconoscimento che consolida la reputazione del resort come una delle destinazioni più importanti del continente per il golf e l’ospitalità di lusso.

Giunti alla loro 20ª edizione, i World Golf Awards celebrano le eccellenze del turismo golfistico internazionale, rendendo omaggio a resort e campi che stabiliscono gli standard di qualità e servizio. Parte integrante dei World Travel Awards, sono considerati tra i riconoscimenti più prestigiosi nel settore.

“Questo premio riconosce l’eccezionale dedizione del nostro team – ha dichiarato Sir Rocco Forte, Chairman di Rocco Forte Hotels -. Al Verdura, l’impegno verso l’eccellenza si riflette in ogni esperienza offerta ai nostri ospiti”.

Quest’anno, per la prima volta, il Verdura Resort aprirà i suoi campi da golf anche in stagione invernale, accogliendo i giocatori nei fine settimana con accesso al Pro Shop, Clubhouse Lounge e lezioni private o di gruppo.

Il resort si estende su 230 ettari di uliveti e costa, con 203 camere e suite dotate di terrazza privata vista mare e 20 ville esclusive. E’ dotato di due campi da golf da campionato a 18 buche, un percorso a 9 buche par 3 firmato Kyle Phillips, 7 ristoranti e 4 bar, spiaggia privata, campi da tennis e padel. Ospita inoltre una Golf Academy moderna e l’unico Performance Institute in Italia approvato dal circuito European Tour. A disposizione anche la Irene Forte Spa, con piscine talassoterapiche, sauna finlandese, hammam e trattamenti basati su ingredienti biologici coltivati localmente.