Rocco Forte Hotels: The Carlton Milano è il decimo indirizzo italiano

Rocco Forte Hotels presenta a Milano The Carlton, decimo indirizzo in Italia del gruppo. L’importante progetto di ristrutturazione, firmato dagli architetti Philip Vergeylen e Paolo Moschino sotto la direzione creativa di Olga Polizzi è stato realizzato grazie all’impegno di Reale Immobili, proprietaria dell’asset.

A disposizione degli ospiti 71 tra suite e camere, due ristoranti, un bar e una Spa in ambienti caratterizzati da un approccio stilistico, che evoca lo stile Art Decò.

La proposta gastronomica riflette la filosofia dello chef Fulvio Pierangelini e si sviluppa in tre spazi unici e complementari: Spiga è il ristorante contemporaneo e autentico. Il menu è in continua evoluzione, dettato dalle stagioni e dalle eccellenze del territorio, ed è accompagnato dalla professionalità e calore umano del servizio. Cafe Floretta nasce dall’estro creativo dei designer per dar vita a un nuovo spazio dall’interior di ispirazione botanica. Location ideale per ospitare eventi, conversazioni e momenti di incontro, Cafe Floretta favorisce la convivialità che si sviluppa nell’arco della giornata, con proposte curate dalla mattina al pomeriggio. The Carlton Bar celebra la cultura italiana dell’aperitivo con le creazioni del maestro della mixology Salvatore Calabrese, ispirate alla vivacità che ha contraddistinto il capoluogo meneghino tra gli Anni Sessanta e Ottanta. A questi si unirà il giardino di The Carlton, un’oasi di verde cittadino in apertura a primavera 2026.

A completare l’offerta è la Irene Forte Spa che, in uno spazio di 280 mq, include sale trattamenti per cui vengono utilizzati i prodotti Irene Forte Skincare, un nail salon e la Thermal & Relaxation Suite con sauna, bagno turco, docce emozionali e lettini sonori. L’esperienza di benessere è inoltre arricchita dall’innovativo Forte Vita Bar, dedicato ai trattamenti veloci di straordinaria efficacia, e da una palestra attrezzata accessibile 24/7.

Sir Rocco Forte, AD e Presidente del Gruppo da lui fondato con sua sorella Olga Polizzi, afferma: “Sono felice di aprire un albergo nel cuore di Milano. La città è diventata uno dei centri più vivaci d’Europa e, dal punto di vista economico, uno dei più rapidi in termini di crescita. È un vero onore offrire questa nuova destinazione ai nostri ospiti”.