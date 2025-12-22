Inverno 5 stelle a Cortina tra neve, charme e ospitalità esclusiva

Simbolo dell’ospitalità di Cortina, il Grand Hotel Savoia – A Radisson Collection inaugura l’inverno 2025 sotto la nuova gestione di DHOM Collection, gruppo italiano dell’hotellerie di alta gamma nato dall’esperienza dell’attuale management, che guida anche altre tre strutture di lusso nella località.

Il cinque stelle unisce l’incanto della Regina delle Dolomiti a un lusso contemporaneo, proponendosi come una vera ‘casa’ lontano da casa, dove calore, personalizzazione e attenzione al dettaglio definiscono l’esperienza degli ospiti. L’eleganza degli interni e il segno distintivo dell’accoglienza portano la firma della dott.ssa Rosanna Conti, Cluster General Manager di DHOM Collection, riconosciuta per la sua visione e per l’impegno nel ridefinire gli standard dell’hospitality cortinese.

Inaugurato nel 1922, il Grand Hotel Savoia ha accolto personalità come Winston Churchill, Sophia Loren, Franklin D. Roosevelt e Charlton Heston. Il fascino storico si percepisce nella facciata Art Nouveau color champagne e in dettagli che raccontano un secolo di ospitalità. Le 130 camere e suite fondono stile alpino e design moderno, con tonalità calde e ampie vetrate che si aprono su Faloria, Tofane, Croda da Lago e Pomagagnon.

La stagione invernale si è aperta come da tradizione con il weekend dell’Immacolata, tra luci, eventi e atmosfera natalizia. Tra i momenti più attesi, il Capodanno del Grand Hotel Savoia, con cena gourmet firmata dal corporate chef e F&B manager Luigi Sarsano, musica e brindisi sotto le stelle dalla terrazza del 1224 Bar Lounge & Terrazza.

A pochi minuti dagli impianti Faloria e Tofane, l’hotel è punto di riferimento per gli appassionati di sport invernali. Cortina offre 120 km di piste e fa parte del comprensorio Dolomiti Superski, con 12 aree sciistiche e 1.200 km di tracciati. L’hotel dispone di ski room attrezzata, mentre i Concierge organizzano noleggi, lezioni, tour e forniscono aggiornamenti sul bollettino neve. Oltre allo sci, la località propone freeride, sci alpinismo, motoslitte, slittino, sleddog, pattinaggio e itinerari per ciaspolate in scenari unici come Val Fonda o Monte Piana.

Il ristorante Savoy è il cuore dell’offerta gastronomica, con colazione a cinque stelle e una selezione di prodotti alpini e locali. Al 1224 Bar Lounge & Terrace, aperto anche agli esterni, cocktail signature e piatti bistrot accompagnano l’après-ski.

La spa offre piscina coperta riscaldata, saune, bagno mediterraneo e trattamenti Comfort Zone, inclusi massaggi sportivi. Nel pomeriggio è previsto uno slot dedicato alle famiglie.

Di fronte all’hotel, il Residence Savoia Palace propone 45 appartamenti recentemente ristrutturati, ideali per famiglie e gruppi. Ambienti in stile chalet, cucine attrezzate e viste su Monte Cristallo o Tofane. Gli ospiti possono accedere, su prenotazione, alla Savoia Spa e ai ristoranti del Grand Hotel Savoia.