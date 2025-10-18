Rocco Forte Hotels svela l’universo Art Nouveau tra Roma e Palermo

Alla scoperta del patrimonio liberty d’Italia attraverso un nuovo itinerario inedito, disponibile in esclusiva all’Hotel de la Ville e a Villa Igiea, proprietà di Rocco Forte a Roma e Palermo

L’itinerario propone prospettive inedite di scoperta dell’Italia, con esperienze esclusive a tema Liberty che celebrano il dialogo tra le due città italiane che, all’inizio del XX secolo, hanno abbracciato in maniere distinte il sontuoso stile Art Nouveau.

Il viaggio alla scoperta della Belle Epoque inizia a Roma, con un itinerario disegnato da The Maptique. Nella Città Eterna, il Liberty si distinse per la sua anima vivace, eclettica e spesso armonizzata da influenze rinascimentali e barocche. L’esperienza inizia di mattina con un tour a piedi che comprende la Galleria Sciarra, la Casina delle Civette, il Quartiere Coppedè e visite opzionali al Villino Cagiati e Villino Ximenes, seguito da una visita pomeridiana alla mostra su Mucha presso Palazzo Bonaparte, di cui l’Hotel de la Ville è partner culturale.

L’itinerario si conclude a Palermo, città che fiorì come un importante crocevia cosmopolita, guidata da famiglie visionarie come i Florio.

L’esperienza, realizzata in partnership con Essence of Sicily, include i luoghi più rappresentativi della storia della famiglia, tra cui: La Cala, Via Libertà, Villino Florio, Villa Malfitano, Teatro Massimo e il Villino Quattro Pizzi. Si termina con una visita privata di Villa Igiea e dei suoi spazi interni, inclusa la celebre Sala degli Specchi, in cui gli ospiti potranno deliziarsi con un raffinato tè pomeridiano.

Il viaggio continua negli Hotel Rocco Forte, sulla terrazza panoramica del Bar Cielo e all’Igiea Terrazza Bar, dove debutteranno tre cocktail firmati dal Maestro Salvatore Calabrese insieme a Simone di Serio e Nicola Loiacono.