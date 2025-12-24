Air India torna a volare da Delhi a Roma dopo 6 anni di stop

Air India ha annunciato la ripresa dei voli non-stop tra Delhi e Roma (FCO): la compagnia indiana torna nella capitale italiana dopo quasi sei anni d’assenza, espandendo ulteriormente il proprio network in Europa. I voli di Air India per Roma erano stati sospesi con la pandemia da COVID-19.

Dal 25 marzo 2026, Air India opererà 4 collegamenti settimanali tra Delhi e Roma (Aeroporto

Internazionale Leonardo da Vinci – Fiumicino), in tempo per i viaggiatori in arrivo dall’India di pianificare

viaggi primaverili e vacanze estive in Europa. I viaggiatori italiani avranno maggiore scelta non solo per

l’accesso diretto alla capitale indiana ma anche per collegamenti diretti con il Sud-est asiatico attraverso il

gateway globale di Air India a Delhi, in continua crescita.

Il servizio da/per Roma sarà attivo il lunedì, mercoledì, venerdì e domenica, con i Boeing 787-8 di Air

India, dotati di 18 flatbed in Business Class e 238 posti in Economy: comfort e convenienza con tutto il

calore dell’ospitalità indiana.

L’Italia è uno dei maggiori partner commerciali dell’India in Europa e il traffico di passeggeri tra i due paesi è in continuo aumento, grazie alla presenza di una grande comunità indiana in Italia e al crescente

interesse dei viaggiatori indiani per l’arte, la storia, la cucina e le esperienze italiane.

I voli di Air India per Roma sono programmati in modo da offrire comode coincidenze via Delhi per

destinazioni come Bangkok, Colombo, Ho Chi Minh City, Kathmandu, Kuala Lumpur, Manila, Phuket e

Singapore.

Con l’aggiunta di Roma, Air India serve otto aeroporti nell’Europa continentale e tre nel Regno Unito.

Le prenotazioni per i voli Air India tra Delhi e Roma saranno progressivamente aperte su tutti i canali,

compreso il sito web e l’app mobile di Air India, le biglietterie aeroportuali, i centri di contatto e le agenzie di viaggio in tutto il mondo.