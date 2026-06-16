Baglio Oneto sostiene il Premio Mozia per la candidatura Unesco

Anche quest’anno Baglio Oneto dei Principi di San Lorenzo si conferma sponsor ufficiale della III Edizione del “Premio Internazionale Mozia”. La cerimonia di consegna si terrà sabato 20 giugno, alle 18, nella cornice dell’Isola di Mozia a Marsala. L’evento è organizzato in sinergia dall’Associazione Strada del Vino Marsala presieduta dal notaio Salvatore Lombardo, dal Vomere diretto da Rosa Rubino, e dalla Fondazione Whitaker presieduta dal Professore Paolo Matthiae.

L’iniziativa, che vanta la presenza di Gianni Letta in qualità di presidente del Comitato Scientifico, poggia su un obiettivo ambizioso e pienamente condiviso dal Baglio: dare una spinta istituzionale affinché l’isola di Mozia e la Laguna dello Stagnone ottengano lo status ufficiale di Patrimonio dell’Umanità UNESCO.

Per Baglio Oneto dei Principi di San Lorenzo, la partecipazione a questa prestigiosa rassegna nasce da una profonda comunione d’intenti. L’accoglienza è intesa come un’esperienza che non si esaurisce all’interno della tenuta, ma si estende per abbracciare e valorizzare l’intera ricchezza storica e naturale del panorama circostante.

“Sostenere il Premio Internazionale Mozia significa per la nostra famiglia prenderci cura del respiro della nostra terra. Mozia non è solo un’isola che ammiriamo di fronte alle nostre coste, è un patrimonio vivo di storia, natura e incanto che merita di essere protetto e celebrato a livello globale. Come custodi dell’ospitalità in questo lembo di Sicilia, sentiamo la responsabilità di sostenere concretamente chi lavora affinché questa meraviglia diventi Patrimonio UNESCO. È il nostro modo di restituire valore al paesaggio che, ogni giorno, ispira il nostro modo di fare accoglienza”, dice la famiglia Palmeri-Oneto alla guida della struttura.