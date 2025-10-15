Hotel catanese promuove il sonno di qualità puntando sull’arte

L’arte è una grande alleata nel migliorare la qualità del nostro sonno e più in generale della

nostra vita. Per questo in ogni stanza dell’Art & Jazz Hotel di Catania è possibile immergersi in una diversa opera d’arte e lasciarsi ispirare anche nel sonno.

Dopo due anni di lavoro, infatti, l’hotel ha completato il progetto “MasterPieces” creando uno scenario museale in ogni camera, ispirandosi agli artisti più amati di ogni tempo. I capolavori di Monet, Renoir, Mirò, Degas, Hokusai, Van Gogh, Klimt, Kandinsky, Lautrec, Cézanne sono riprodotti su pareti di 12 mq, corredati dalla descrizione dell’opera, in italiano e inglese, e diversi segnalibri ricordo.

Qui la qualità del riposo non è affidata solo alle luci soffuse, al silenzio, all’atmosfera rilassante: la soluzione innovativa è stata quella di affidarsi all’arte che, secondo diversi studi, favorisce il relax.

Negli ambienti inoltre si incontrano dipinti, sculture, graffiti e fotografie che raccontano la storia del cinema, dell’arte e della musica: oltre cento presenze che accompagnano il soggiorno degli ospiti. Fra queste le opere di Marco Nones, esponente dell’arte ambientale noto per essere l’unico artista al mondo a dipingere con il ghiaccio.

Uscendo dall’hotel poi, basta una breve passeggiata per ritrovarsi nella storica e barocca Via Etnea, oppure dal lato opposto della città, nell’elegante Corso Italia, con ville stile liberty, meta dello shopping e delle Grandi Firme. L’Art & Jazz Hotel si trova in una posizione strategica e comoda della città: a pochi minuti dal Centro Fieristico “Le Ciminiere”, dalla Stazione Ferroviaria e dal Terminal Bus che collegano tutta la Sicilia fino al Nord Italia.