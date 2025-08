Il Doric Eco Boutique entra nella Guida Michelin

Ancora un riconoscimento per il Doric Eco Boutique Resort & Spa di Agrigento: la struttura di Enzo Agrò è entrata a far parte della Guida Michelin Hotels 2025 dopo che lo scorso anno era già stata inserita nella 50 Top Italy Luxury 2024 della prestigiosa guida 50 Top Italy.

Il 5 stelle con vista sulla Valle dei Templi punta sul lusso ma anche sulla sostenibilità, offre dieci camere superior con piscina all’interno, sei villette di cui cinque con la piscina privata e una con la jacuzzi, una queen panoramic con bagno turco, doccia emozionale e jacuzzi e sette junior suite con vasca idromassaggio con vista sul Tempio di Giunone. Inoltre dispone di una piscina panoramica concepita essenzialmente come zona di relax con il bar incorporato con sauna finlandese panoramica, la piscina con sedute idro panoramiche, il bagno turco, la doccia emozionale che completa il percorso con la stanza del freddo. Presente infine anche una palestra, sempre panoramica, con una sala gym con tapis roulant e attrezzi ginnici di ultima generazione.

“Entrare nella Guida Michelin Hotels 2025 – sottolinea Enzo Agrò – è per noi motivo di grande orgoglio oltre che la conferma che il lavoro di ogni giorno, fatto di cura, passione e attenzione al dettaglio, riesce a trasmettere ai nostri ospiti l’anima autentica della Sicilia. Questo traguardo rappresenta anche un tassello importante per il territorio agrigentino, che ha ancora tanto bisogno di crescere a livello internazionale. Dal canto nostro, l’80% dei nostri ospiti sono stranieri, di cui il 40% americani, con un livello di occupazione camere che cresce di anno in anno. E siamo certi che sia stato riconosciuto anche il nostro impegno nella sostenibilità, elemento centrale della nostra filosofia”.