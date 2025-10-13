Mangia’s apre Costa Ragusa Borgo & Resort

Mangia’s Resorts punta sul sud-est siciliano: in tempo per la stagione estiva 2026 aprirà i battenti Costa Ragusa Borgo & Resort, un progetto ambizioso e visionario che segna un nuovo capitolo per l’ospitalità italiana. L’annuncio era già stato dato a Palermo in occasione della Giornata mondiale del Turismo.

Frutto di un ingente investimento realizzato dal Gruppo Arrow Global, con il supporto della controllata advisor italiana Europa Investimenti, che ha avviato per questa operazione una collaborazione con il Gruppo Mangia’s (Aeroviaggi S.p.A.), il complesso aprirà nell’estate 2026 affermandosi come una destinazione d’eccellenza del turismo mediterraneo di lusso.

“Con Costa Ragusa Borgo & Resort vogliamo ridefinire l’ospitalità mediterranea, offrendo un’esperienza che unisce il patrimonio naturale e culturale del territorio a una nuova idea di benessere contemporaneo – spiega Marcello Mangia, presidente e CEO di Mangia’s – È un progetto che nasce dalla nostra terra e guarda al futuro, con l’ambizione di attrarre un pubblico internazionale, senza mai perdere quell’autenticità italiana che da oltre cinquant’anni rappresenta la firma Mangia’s.”

Immerso in un’area di 67 ettari di natura incontaminata lungo la costa sud-orientale della Sicilia, Costa Ragusa si articola in due anime complementari: il Resort 5L, con 105 camere e suite, destinato a ospiti alla ricerca di un soggiorno esclusivo e raffinato, e il Borgo 5, con 434 residenze che riproducono l’atmosfera dei tipici borghi marinari siciliani, pensato per famiglie cosmopolite e viaggiatori che desiderano immergersi nella cultura locale. Entrambe le realtà condividono una visione comune: offrire un’autentica vacanza italiana, capace di coniugare lusso contemporaneo e autenticità mediterranea.

Innovazione e ricerca dell’eccellenza guidano ogni dettaglio del progetto. Le swim-up pool, le spiagge private, i ristoranti à la carte e concept restaurant con vista panoramica dove vivere vere e proprie esperienze gourmet si affiancano a una Luxury Spa e a spazi dedicati al benessere.

Un ruolo centrale è dedicato alla vocazione sportiva del resort: i campi da tennis in terra rossa, le aree polifunzionali, la palestra e gli ampi spazi open-air fanno di Costa Ragusa una destinazione ideale per appassionati e professionisti, ma anche per chi cerca il giusto equilibrio tra relax e attività fisica.

Il respiro internazionale di Costa Ragusa Borgo & Resort si riflette anche nella sua dimensione business. Con una sala conferenze fino a 800 posti e spazi modulabili per meeting ed eventi aziendali, Costa Ragusa si propone come nuovo hub MICE nel Mediterraneo, capace di accogliere con la stessa cura e qualità tanto i grandi eventi quanto i ritiri aziendali su misura.