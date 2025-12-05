Ragusa 5 stelle, Arrow acquisisce anche il Donnafugata Resort

Ancora novità per il turismo di lusso nel Sud-Est siciliano: secondo quanto scrive Milano Finanza, Arrow Global, tramite un fondo gestito da Sagitta sgr, ha acquisito il Donnafugata Golf Resort & Spa. Il resort si aggiunge al Costa Ragusa Borgo and Resort, primo progetto hospitality di Arrow Global Italia, che sarà gestito in partnership con Mangia’s, che continua la sua espansione in Sicilia.

Il resort, immerso in quasi 500 ettari di paesaggi naturali e culturali, sarà completamente rinnovato: oltre 200 camere e ville private saranno riposizionate per creare una vera e propria destinazione cinque stelle. Uno dei punti forti del progetto riguarda l’offerta golf: i due campi da 18 buche del resort, tra i pochi in Sicilia con una doppia proposta, saranno potenziati insieme al campo pratica.

“Questa seconda acquisizione nella provincia di Ragusa conferma la nostra capacità di rigenerare asset esistenti e trasformarli in nuove opportunità di sviluppo per il territorio, con benefici occupazionali ed economici – ha spiegato Donato Piscuoglio, capo del real estate di Arrow Global Italia -. Costa Ragusa Borgo and Resort e Donnafugata Golf Resort & Spa sono componenti fondamentali della nostra strategia per costruire una piattaforma hospitality mediterranea capace di attrarre turismo internazionale”.