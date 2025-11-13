A Palermo il Recruitment di Bluserena: le posizioni aperte

Bluserena Hotels & Resorts si prepara a inaugurare la stagione 2026 con un’importante iniziativa dedicata al recruiting. A novembre prende infatti il via la nuova campagna di recruitment di Bluserena che mercoledì 26 novembre farà tappa a Palermo. L’appuntamento nel capoluogo siciliano è all’NH Hotels – Foro Italico, 22/B dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.

Queste le posizioni aperte a Palermo:

Bar Manager/Responsabile Bar Stagionale

Front Office Manager – Capo Ricevimento A tempo pieno

Chef Stagionale

Cuoco Capo Partita – Demi Chef Stagionale

Housekeeper – Governante A tempo pieno

Administration Specialist A tempo pieno

Internship in HR Administration Department Tirocinio

Economo/Buyer Resort Stagionale

Internship in Hotel Management Tirocinio

Responsabile Manutenzione Resort Stagionale

Camerieri – Chef de Rang Stagionale

Maitre Stagionale

Commis di Cucina – Aiuto Cuoco Tempo Determinato

Dopo il Road Show, Bluserena proseguirà il proprio impegno nella ricerca di talenti partecipando alle principali fiere del lavoro dedicate al turismo e all’hospitality. Il gruppo sarà presente al TFP Summit Milano il 30 gennaio 2026, al TFP Summit Roma il 12 febbraio e al TFP Summit Bari il 26 febbraio.

Tutte le informazioni sulle tappe del roadshow e le posizioni aperte su bluserena.it/lavora.