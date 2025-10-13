TO palermitano cerca personale qualificato
13 Ottobre 2025, 11:45
Il Tuareg Tour Operator per ampliamento organico ricerca
- Settore lungo raggio n. 2 figure con provata esperienza pluriennale
- Settore Vacanze Studio n.1 figura con esperienza quotazione e gestione viaggi di gruppo.
- Reparto contabilità n.1 figura con esperienza ed indispensabile la conoscenza scritta e parlata lingua inglese
Il To offre contrattp di categoria, full time e a tempo indeterminato.
Gli interessanti possono inviare il CV a direzione@iltuareg.it.
