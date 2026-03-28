ADA Sicilia al 70° anniversario ADA a Roma

In occasione del 70° anniversario dell’Associazione Direttori d’Albergo, si è svolto a Roma un importante momento di incontro e confronto che ha riunito professionisti dell’ospitalità provenienti da tutta Italia.

Anche ADA Sicilia ha preso parte alle celebrazioni, confermando il proprio impegno all’interno di un sistema associativo che riconosce nel confronto e nella condivisione strumenti fondamentali di crescita.

“Essere parte di ADA significa appartenere a una rete di professionisti che condividono valori, responsabilità e visione – sottolinea Venero Serio, selegato A.D.A Regione Sicilia – oggi più che mai il ruolo dell’associazionismo è centrale: crea connessioni, favorisce il dialogo e contribuisce a rafforzare la qualità del nostro settore”.

In questo percorso si inserisce anche una crescente apertura verso il contesto europeo, con l’obiettivo di rafforzare il dialogo tra realtà associative e ampliare le opportunità di confronto a livello internazionale.

Il 70° anniversario si conferma così non solo come una celebrazione, ma come un momento di consapevolezza collettiva, in cui il valore delle relazioni, della partecipazione attiva e di una visione condivisa diventa elemento chiave per affrontare le sfide future dell’ospitalità.