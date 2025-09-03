Nuovo presidente Pro Loco Trapani Centro

Si rinnova il direttivo della Pro Loco Trapani Centro. Sono stati eletti nel direttivo del prossimo triennio 2025-2028: Ninni Pipitone, come presidente dell’associazione e come componenti Paolo Salerno e Giuseppe Puglia, tutti operatori turistici della città.

L’associazione, per le nuove disposizioni in materia, si è trasformata in APS (Associazione Promozione Sociale) e di conseguenza si è iscritta al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore), requisito indispensabile per continuare ad operare.

La Pro Loco Trapani Centro è una storica presenza in città, opera da 10 anni, svolgendo un’attività culturale e di promozione turistica differenziandosi da altre Pro Loco di centri più piccoli.

Tra le iniziative svolte in recente passato, ci sono Tourist Helper informazioni itineranti

durante la processione dei Misteri, organizzazioni di corsi di cultura locale, incontri con operatori turistici stranieri (Welcome Cina, Welcome Russia, Invasione digitale alla Giudecca, Contest fotografico internazionale sulla Processione dei Misteri, Presentazione convention bureau, Seminari formativi sui B&B e leggi riguardanti il settore, collaborazioni ad eventi come “Stragusto” – “Turisti per cosa?”, organizzazione webnair durante il Covid per tenere caldo l’argomento “turismo” oltre alle innumerevoli presenze alle fiere di promozione del territorio).