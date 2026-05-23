Skal Academy: focus sul turismo esperienziale nell’ultimo incontro al Rutelli

Incontro conclusivo del ciclo formativo Skal Academy, in collaborazione con l’associazione nazionale AIPTOC e il Centro Studi Helios, all’Aula Magna dell’ISS Rutelli di Palermo. All’appuntamento hanno partecipato gli alunni delle classi 2CT, 3AT, 3BT e 4AT dell’indirizzo Turismo, accompagnati dai rispettivi docenti, in un clima di grande coinvolgimento e interesse verso le tematiche del settore turistico.

Relatore d’eccezione è stato Ignazio Caloggero, presidente dell’Associazione Nazionale AIPTOC e del Centro Studi Helios, che ha proposto un approfondimento sul turismo esperienziale, illustrandone le caratteristiche, le opportunità professionali e il ruolo crescente che riveste nel mercato globale.

A introdurre i lavori la presidente Skal Palermo, Elisabetta Calandrino, che ha sottolineato l’importanza di avvicinare i giovani alle realtà associative e professionali del territorio, valorizzando il rapporto tra scuola e mondo del lavoro.

Nel corso dell’anno, gli alunni del triennio dell’indirizzo Turismo hanno svolto un corso online sul turismo esperienziale, erogato dal Centro Studi Helios, che ha fornito contenuti teorici, esempi concreti e spunti di riflessione sulle nuove tendenze del settore. L’incontro conclusivo ha rappresentato un momento di sintesi e di confronto diretto, utile a consolidare le conoscenze acquisite e a orientare le scelte future degli studenti.

L’iniziativa Skal si inserisce tra le attività di alternanza e orientamento che l’Istituto mette in campo per preparare gli studenti a un mondo del lavoro sempre più dinamico e competitivo grazie anche al sostegno della dirigente scolastica, Vita Grazia Santangelo, che valorizza le iniziative di ampliamento dell’offerta formativa, consentendo la realizzazione di questo ciclo di incontri dedicati al turismo e alle professioni ad esso legate.