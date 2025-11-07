Bando turismo, slitta ancora la scadenza: ecco quando

Nuova scadenza per il bando “Agevolazioni per le imprese del settore turistico alberghiero ed

extra-alberghiero”. I termini di scadenza per la presentazione delle domande di agevolazione all’avviso pubblico della Regione che mette a disposizione 135 milioni di euro del Fondo sviluppo e coesione 2021-2027, per potenziare l’accoglienza turistica e incentivare la riqualificazione delle strutture ricettive in Sicilia, sono stati prorogati ulteriormente: ora la nuova scadenza è lunedì 16 dicembre alle 17.

Le richieste, che saranno istruite dall’Irfis, vanno inoltrate esclusivamente attraverso la piattaforma informatica incentivisicilia.irfis.it. I contributi sono destinati a micro, piccole, medie e grandi imprese con strutture ricettive nell’Isola.

Nel dettaglio, il finanziamento varia da un minimo di 50 mila euro a un massimo di 3,5 milioni per ciascuna domanda, con intensità dell’agevolazione fino all’80% di fondo perduto. La selezione avverrà attraverso una procedura valutativa a graduatoria, con due distinti regimi di aiuto, “de minimis” e “in esenzione”, ciascuno con le proprie soglie di finanziamento.

Tra i criteri di valutazione anche la sostenibilità ambientale e l’innovazione tecnologica delle strutture. Gli investimenti non potranno comportare un aumento della cubatura rispetto a quanto previsto dalle normative e dai regolamenti edilizi vigenti e, in ogni caso, non è ammesso alcun consumo di nuovo suolo. Dal momento della sottoscrizione del disciplinare di finanziamento, le aziende avranno 24 mesi di tempo per realizzare gli interventi.

Il decreto di proroga dei termini di presentazione delle domande di agevolazione (consultabile cliccando qui) è stato pubblicato sul sito del Dipartimento regionale del Turismo venerdì 7 novembre.