Nuove FAQ aggiornate per il bando turismo in Sicilia
03 Novembre 2025, 12:21
L’Assessorato al Turismo della Regione Siciliana ha reso disponibile un aggiornamento delle FAQ riferite all’avviso “Agevolazioni per le imprese del settore turistico‑alberghiero ed extra‑alberghiero”, approvato con il D.D.G. n. 2106/S11 del 25 giugno 2025 (leggi qui). Bando per il quale, ribadiamo, è stata concessa una proroga per la presentazione delle istanze al 15 novembre 2025.
Tra i temi chiariti nell’ultimo aggiornamento delle FAQ figurano: preventivi, attestazione bancaria, IVA sulle opere murarie, bilancio delle società, imprese inattive etc.
E’ dunque utile tenere d’occhio eventuali ulteriori modifiche o chiarimenti anche considerando che in passato era stata pubblicata una FAQ aggiornata al 18 luglio 2025.