Fiera Mediterraneo: ecco l’avviso per le manifestazioni del 2026

È stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Palermo l’avviso pubblico per la concessione temporanea di aree e padiglioni dell’ex Fiera del Mediterraneo per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2026. L’iniziativa si inserisce nel percorso di valorizzazione e rilancio del complesso fieristico, avviato negli ultimi anni e oggi al centro di una visione strategica che punta a restituire alla città un grande spazio di produzione, incontro e innovazione.

L’avviso consente a operatori economici, enti e associazioni di proporre manifestazioni, fiere, esposizioni e iniziative di rilievo locale, nazionale e internazionale, valorizzando i padiglioni e le aree temporaneamente disponibili in attesa del completamento dei lavori di ristrutturazione del Padiglione 20, destinato a diventare il nuovo Centro Congressi di Palermo.

Rimane per i concessionari la possibilità di realizzare interventi di ristrutturazione o manutenzione straordinaria degli spazi a compensazione del canone di concessione, favorendo così un modello di collaborazione pubblico-privato che accelera il recupero e la fruibilità del quartiere fieristico.

“Con questo avviso – commenta il sindaco Roberto Lagalla – prosegue il percorso di riqualificazione della Fiera del Mediterraneo, che stiamo riportando progressivamente alla sua funzione originaria di spazio per lo sviluppo economico e culturale della città. È un ulteriore passo verso una Palermo che investe sulla propria identità produttiva, valorizzando le sinergie tra istituzioni, imprese e cittadini”.

“Quando ci siamo insediati – afferma l’assessore alle Attività Produttive Giuliano Forzinetti – abbiamo ereditato un luogo abbandonato, per anni simbolo di degrado e dismissione. Oggi, passo dopo passo, la Fiera del Mediterraneo sta tornando a vivere. Con questo avviso apriamo le porte alle manifestazioni del 2026, ma nel frattempo stiamo già lavorando a un bando più complesso e strutturato per l’affidamento pluriennale dei padiglioni. L’obiettivo è coinvolgere operatori privati con risorse proprie per completare la ristrutturazione in tempi brevi e restituire alla città un vero polo fieristico e produttivo, capace di generare sviluppo, lavoro e opportunità per tutto il territorio”.

Le domande di partecipazione potranno essere presentate entro le 12 del 30 novembre 2025, esclusivamente tramite il portale www.impresainungiorno.gov.it.

L’avviso e la documentazione sono consultabili sul sito istituzionale del Comune di Palermo, sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi e Avvisi”.

Per informazioni e chiarimenti: sviluppoeconomico@comune.palermo.it