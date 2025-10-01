A Palermo i musei aprono ai bambini tra laboratori e visite interattive

Laboratori creativi, visite-gioco e attività interattive: da questo weekend torna a Palermo ‘Tutte le storie portano al museo’, progetto di didattica museale curato da CoopCulture e dedicato a bambini e famiglie per scoprire il patrimonio culturale e naturalistico della città in modo divertente e coinvolgente che si svolgerà fino all’11 gennaio 2026.

La rassegna mette in rete alcune tra le più importanti istituzioni culturali di Palermo come il museo Archeologico Regionale Antonino Salinas, il Museo Riso – Museo d’Arte Moderna e Contemporanea della Sicilia, l’Orto Botanico, il Museo di Zoologia Doderlein, Palazzo Chiaromonte Steri e Palazzo Bonocore. Al fianco di CoopCulture, diversi partner esterni – Associazione Kiklos, Orto Capovolto, Radici – Museo della Natura e MiniMuPa – che arricchiranno il programma con attività multidisciplinari, tra botanica, natura, cacce al tesoro, e laboratori di teatro-circo.

La VII edizione prenderà il via sabato 4 ottobre con “AstrArtisti” al Museo Riso. Alle 16 un laboratorio creativo per bambini dai 5 ai 10 anni ispirato all’arte astratta e alle opere di Carla Accardi. In occasione della Giornata del Contemporaneo, l’attività sarà offerta gratuitamente da CoopCulture: un modo per celebrare insieme l’arte contemporanea e dare il via al nuovo ciclo di appuntamenti.

Domenica 5 ottobre, sempre alle 16, sarà invece la volta di “ArcheoGame” al Museo Archeologico Salinas , una visita-gioco pensata per bambini dai 6 ai 10 anni: tra indovinelli, racconti in rima e una merenda finale, i giovani partecipanti esploreranno in modo divertente e interattivo i reperti custoditi nel museo.

Ancora, sabato 11 ottobre, questa volta al Museo Riso alle 11 “Equilibristi”, in collaborazione con Associazione Kiklos. Un’attività motoria ed espressiva pensata per bambini tra i 7 e i 10 anni che unisce il mondo del teatro-circo all’educazione del corpo e dell’equilibrio tra giocoleria, trampoli, rolla bolla e tanto divertimento.

Sabato 18 ottobre è la volta di “Investigastorie” in collaborazione con MiniMuPa: una caccia al tesoro adatta ai bambini tra i 6 e i 10 anni tra i vicoli di Palermo, tra indizi, misteri e storie antiche, con partenza dal MiniMupa (alle ore 16) e arrivo a Palazzo Bonocore per una merenda finale per tutti. Un’avventura educativa tra storia e fantasia. Ancora domenica 19 ottobre al Museo Doderlein “Gli abitanti del prato” alle 11 una visita didattica tra gli esemplari naturalistici del museo e laboratorio per realizzare farfalle colorate (adatta ai bambini dai 4 anni)

Con Tutte le storie portano al museo, CoopCulture rinnova il suo impegno nella valorizzazione del patrimonio culturale siciliano, rendendo i musei luoghi di scoperta, incontro e creatività per le nuove generazioni.

Il programma completo delle attività e i biglietti sono disponibili qui: https://www.coopculture.it/it/eventi/evento/tutte-le-storie-portano-al-museo-vi-edizione