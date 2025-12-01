Castello Utveggio apre al pubblico ma è sold out fino a febbraio

Dopo dieci anni di abbandono, torna a splendere Castello Utveggio a Palermo e apre le porte alla città a partire da venerdì 5 dicembre. Le prenotazioni, però, per le visite di dicembre sono andate sold out in poche ore. Palazzo d’Orléans, quindi, è già al lavoro per verificare come aumentare da subito il numero di visite guidate. Anche perchè, adesso, il primo giorno utile per prenotare è il 28 febbraio.

I lavori di rifunzionalizzazione del complesso architettonico di stile definito neogotico siciliano o tardo-liberty, edificato tra il 1928 e il 1933 a 346 metri di altitudine, sono terminati e adesso l’edificio sarà destinato a centro congressi internazionale o nazionale di altissimo livello, nel rispetto della vocazione euromediterranea che questo luogo ha sempre avuto.

Il progetto finanziato dalla Regione Siciliana per un importo complessivo di 5,9 milioni (di cui 4,4 milioni per lavori) ha consentito in poco più di un anno di completare la manutenzione e il recupero degli ambienti, con l’adeguamento alle norme di sicurezza allo scopo di garantirne la piena fruibilità.

“Restituiamo alla città, dopo anni di ingiustificabile degrado, uno dei simboli di Palermo – ha detto il presidente della Regione, Renato Schifani – Oggi il castello è una struttura moderna e funzionale, che si prepara a diventare un importante polo culturale e turistico, pronto a ospitare eventi e convegni di alto valore culturale scientifico anche di levatura internazionale. La Presidenza della Regione sta predisponendo un apposito disciplinare di gara che stabilisca le modalità di gestione. Ma a prescindere dalla destinazione definitiva che la struttura avrà, verrà aperta gratuitamente per tutti i weekend alla fruizione della città, con visite guidate destinate anche alle scuole”.

La Presidenza della Regione ha affidato il servizio di accoglienza e visite guidate al Castello Utveggio alla Biba Tour srl di Palermo. Il venerdì sarà il turno delle scolaresche degli istituti secondari di primo e secondo grado, mentre sabato e domenica ingresso su prenotazione per tutti i visitatori, con tre turni mattutini e tre pomeridiani. Tutte le informazioni e le modalità di prenotazione sono disponibili sul portale della Regione Siciliana www.regione.sicilia.it, in una pagina dedicata.

Il Castello Utveggio sarà raggiungibile esclusivamente con una navetta elettrica dedicata, messa a disposizione dall’Amat, che collegherà le falde con il sito. L’iniziativa rientra nell’ambito di un progetto del Comune volto a valorizzare Monte Pellegrino attraverso il potenziamento della linea 812 che già collega il centro della città col Santuario.

Info utili per le visite guidate gratuite:

L’accesso al Castello Utveggio è gratuito, solo su prenotazione obbligatoria, con ingressi in gruppi contingentati, con 3 turni mattutini e 3 turni pomeridiani della durata di circa 50 minuti ciascuno:

● Ore 10:00 – Ore 11:00 – Ore 12:00

● Ore 16:00 – Ore 17:00 – Ore 18:00

Per tutelare l’area naturalistica di Monte Pellegrino, il Castello è raggiungibile esclusivamente tramite le navette elettriche dedicate alle visite. La visita e i trasferimenti sono accessibili alle persone con disabilità.

E’ possibile prenotare le visite cliccando qui https://www.eventbrite.it/e/biglietti-visita-guidata-castello-utveggio-1974872659286?aff=oddtdtcreator

I gruppi di almeno dieci persone possono prenotare la loro visita a utveggiocastello@gmail.com

Il Meeting Point per l’accreditamento si trova in largo Antonio Sellerio (la rotonda ai piedi di Monte Pellegrino) https://maps.app.goo.gl/VyFZhEQBHR3QfiyQ7: qui i visitatori dovranno presentarsi per la registrazione, mostrando il QR code ricevuto all’atto della prenotazione per imbarcarsi sulla navetta.

È necessario arrivare all’orario stabilito per effettuare l’accreditamento e garantire la partenza puntuale della navetta. Al termine della visita la navetta ricondurrà i partecipanti al Meeting Point.