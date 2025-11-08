Catania Capitale Cultura 2028, il dossier è online

È online il dossier di Catania candidata a Capitale Italiana della Cultura 2028, consultabile sul sito www.cataniacontinua2028.it, è stato presentato a Palazzo della Cultura durante l’incontro che ha visto la presenza del sindaco della città etnea Enrico Trantino.

“La cultura è l’ingrediente principale per comprendere il valore della bellezza – ha spiegato il primo cittadino – nel dossier pubblicato abbiamo integrato le migliori energie per guardare all’opportunità offerta da questa candidatura con spirito propositivo e coniugare il prezioso patrimonio ereditato dal passato con le capacità che determineranno il futuro della cultura nel nostro territorio”.

Per il direttore della Cultura del Comune etneo Paolo Di Caro, “l’obiettivo è diventare Capitale Italiana della Cultura 2028, ma il dossier va oltre la candidatura e la prospettiva temporale del 2028, perché insieme orienteremo ogni scelta, definendo una strategia di lungo periodo che guarda al 2038”.

Le fonti di finanziamento già intercettate dal Comune di Catania – complessivamente 45 milioni di euro – saranno destinate alle “strutture della cultura” che cambieranno il volto alla città. Maria Elena Nicotra di Industria 01 ha infine presentato l’identità visiva e il logo progettato per la candidatura di Catania a Capitale Italiana della Cultura 2028, che evoca la natura dinamica e in continua trasformazione di Catania.

Entro il 18 dicembre il ministero della Cultura renderà note le 10 città della short list che potranno accedere alla fase di audizione. Se Catania sarà nominata Capitale, sarà avviato un intenso lavoro di governance partecipata e capacity building per preparare operatori, istituzioni e associazioni con laboratori, mentoring, sessioni partecipate e di peer learning che trasformeranno la ricchezza di idee in un progetto culturale unitario.

Scarica il dossier su www.cataniacontinua2028.it