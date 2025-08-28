Himera, si presentano i risultati della campagna di scavo

Nell’ambito della manifestazione “Le Notti di BCsicilia” verranno presentati oggi, giovedì 28 agosto, alle 21 a Himera, presso il Museo Pirro Marconi, SS 113, Buonfornello km 206, in territorio di Termini Imerese, i risultati della campagna di scavo 2025 condotta sul sito dall’Università di Berna.

Dopo gli interventi di Domenico Targia, direttore del Parco archeologico di Himera Solunto Iato, e Alfonso Lo Cascio, presidente regionale di BCsicilia, è prevista la relazione di Elena Mango, archeologa, docente presso l’Università di Berna, che esporrà i risultati dell’ultima campagna di scavo effettuata in notturna sul piano Tamburini nella città alta dell’antica colonia greca. L’iniziativa è promossa da BCsicilia sede di Termini Imerese e dal Parco archeologico di Himera Solunto Iato.