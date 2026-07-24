La Sicilia celebra Botero con doppia mostra tra Agrigento e Palermo

Il turismo culturale e i grandi eventi d’arte si confermano leve strategiche per la valorizzazione del patrimonio regionale e l’attrattività dei territori. Promossa dal Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana insieme al Parco Archeologico della Valle dei Templi, prende il via in Sicilia una grande mostra diffusa dedicata a Fernando Botero, articolata in due tappe complementari aperte al pubblico fino al 31 ottobre 2026.

Il primo percorso, intitolato ‘Fernando Botero. L’incanto del Mito’, è allestito ad Agrigento tra Villa Aurea e gli spazi esterni della Valle dei Templi, dove 25 opere (tra cui 8 sculture monumentali in bronzo) dialogano direttamente con l’architettura dorica e il paesaggio archeologico.

Il secondo polo espositivo, ‘Fernando Botero. Il peso dei sogni’, trova invece sede a Palermo presso Palazzo Riso (Museo Regionale d’Arte Moderna e Contemporanea), raccogliendo 12 opere tra dipinti, acquerelli e la celebre scultura in bronzo dorato Serpente. Il progetto, curato da Nicola Barbatelli e Fernando Botero Quintana (nipote del Maestro), è prodotto da Renaissance Exhibitions in collaborazione con la Botero Family Estate.

“Archeologia e Botero: è la statualità antica, con la sua forma plastica, il vero nesso per l’esposizione ad Agrigento alla Valle dei Templi, con le sue statue in bronzo. Non è un eccesso ma un filo conduttore perché la rappresentazione del tema della bellezza, che probabilmente Botero esprime nella maniera più diretta, è la giusta chiave di collegamento. Mentre il collegamento tra Botero e l’arte contemporanea è quasi scontato: lui è un’icona mondiale della contemporaneità”, ha detto lo storico dell’arte e curatore Nicola Barbatelli.