Parco Naxos-Taormina, incarico temporaneo a Carmelo Bennardo

Carmelo Bennardo è stato nominato dirigente responsabile ad interim del Parco archeologico di Naxos e Taormina. L’incarico è stato conferito dal Dipartimento regionale dei Beni culturali e dell’Identità siciliana in seguito alla revoca dell’incarico precedentemente assegnato all’architetto Orazio Micali. La nomina segna un ritorno per Bennardo, che aveva già ricoperto questo ruolo tra dicembre 2024 e febbraio 2025.

Il Parco è privo di una guida stabile da oltre quindici mesi, da quando Gabriella Tigano è andata in pensione. Dopo una breve parentesi con la direzione provvisoria di Mirella Vinci, l’incarico era passato all’architetto Micali, a sua volta successivamente assegnato alla Soprintendenza di Messina. In un contesto di gestione a rotazione, la Regione non ha ancora completato le procedure concorsuali per l’affidamento definitivo della direzione del Servizio 35 – Parco archeologico di Naxos e Taormina.

Carmelo Bennardo è stato direttore del Parco archeologico di Siracusa, Eloro, Villa del Tellaro e Akrai.