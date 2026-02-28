Aeroitalia, a breve in vendita ticket per portare cani a bordo

Aeroitalia metterà a breve in vendita i biglietti per trasportare i cani, di taglia da 12 a 30 kg, in cabina passeggeri, dopo il volo dimostrativo da Palermo a Roma Fiumicino che ha ospitato a bordo due cani di grossa taglia.

I due animali, Ross, di 6 anni, un Cirneco dell’Etna di 15,5 chili, ed Evangelista (Evan), di 5 anni, un Setter inglese di 28 chili, sono stati accompagnati dai loro proprietari, Marcello Marchetti di Cremona e Adriano Checcucci di Firenze, che si sono imbarcati al gate A18 nel volo XZ2712, in partenza alle 12.55, file 18 e 33, dopo aver effettuato il check-in al banco della compagnia aerea e passato i controlli di sicurezza.

“L’Enac approverà le ultime procedure e a brevissimo nel giro di qualche settimana inizieremo a vendere i biglietti con i cani superiori ai 12kg”, ha detto l’amministratore delegato di Aeroitalia, Gaetano Intrieri, all’aeroporto di Fiumicino.