Aeroitalia lancia il volo Comiso-Pisa
21 Gennaio 2026, 12:06
Dal 29 marzo Aeroitalia volerà tra l’aeroporto di Comiso e Pisa: il collegamento sarà bisettimanale ed operato ogni giovedì e domenica. Dalla stessa data, e per tutta la stagione estiva ritornerà la rotta Catania -Cagliari: bisettimanale ogni giovedì e domenica.
Dal 30 marzo al via anche i voli da Comiso per Bologna e Torino, ogni lunedì e venerdì, che però non rientrano tra quelli in continuità territoriale.
Resta sempre aggiornato sul mondo del turismo!
Registrati gratuitamente e scegli le newsletter che preferisci: ultime news, segnalazioni degli utenti, notizie locali e trend di turismo. Personalizza la tua informazione, direttamente via email.Iscriviti ora
seguici sui social