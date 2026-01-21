Aeroitalia lancia il volo Comiso-Pisa

Dal 29 marzo Aeroitalia volerà tra l’aeroporto di Comiso e Pisa: il collegamento sarà bisettimanale ed operato ogni giovedì e domenica. Dalla stessa data, e per tutta la stagione estiva ritornerà la rotta Catania -Cagliari: bisettimanale ogni giovedì e domenica.

Dal 30 marzo al via anche i voli da Comiso per Bologna e Torino, ogni lunedì e venerdì, che però non rientrano tra quelli in continuità territoriale.