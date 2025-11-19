Delta anticipa il ritorno del volo Catania-NY per la Summer 26

Doveva riprendere a metà maggio, ma forte degli ottimi risultati conseguiti nell’ultima stagione estiva, Delta ha deciso di anticipare di un mese il ritorno del volo Catania-New York. E così dopo una prima stagione da incorniciare e considerate le tante prenotazioni già arrivate per il prossimo anno, la compagnia americana ha deciso di cambiare la data di inizio del collegamento per la Summer 2026.

Il prossimo anno, dunque, il volo diretto Catania-New York inizierà già mercoledì 14 aprile con ultima rotazione prevista giovedì 15 ottobre. Il collegamento sarà operato con aerei Boeing 767-300ER.