Transavia apre tre nuove rotte sulla Sicilia

La stagione estiva non si è ancora conclusa ma all’orizzonte cominciano a spuntare le prime novità per la Summer 26. E così se Ryanair ha appena annunciato un incontro con la stampa per mercoledì 24 settembre a Trapani, a cui interverranno il ceo Eddie Wilson, Alessandro Aricò, assessore della Infrastrutture e delle Mobilità della Regione Siciliana, Salvatore Ombra, presidente Airgest e Fabrizio Francioni, Head of Communications Italy Ryanair, Transavia ha già aperto le vendite anche per le tre rotte che sono pronte a debuttare ad aprile 2026.

Sull’aeroporto di Palermo, Transavia apre il volo diretto per Amsterdam in diretta concorrenza con easyJet: si tratta di un trisettimanale operato dal 2 aprile ogni martedì, giovedì e domenica con ultima rotazione il 25 ottobre.

Su Catania, invece, via al collegamento inedito per Rotterdam, voli trisettimanali a partire dal 26 aprile ogni martedì, giovedì e sabato che a settembre e ottobre diventeranno due (nessun volo il martedì). Inoltre, dopo diversi anni tornano i voli tra Catania e Lione, ma solo uno a settimana dal 18 luglio al 5 settembre.

Confermati i voli da Catania a Parigi Orly (giornaliero già a fine marzo), da Palermo ad Orly (bigiornaliero e nightstop), da Palermo a Nantes e Lione e da Comiso a Parigi Orly, ogni sabato dal 4 aprile al 24 ottobre.