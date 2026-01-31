Wizz Air cala il poker su Palermo: ecco Sofia

Prosegue inarrestabile l’espansione di Wizz Air in Sicilia. La compagnia aerea annuncia il nuovo collegamento diretto annuale tra Palermo e Sofia. I voli tra le due città prenderanno il via ufficialmente il prossimo 4 luglio 2026, con una programmazione che prevede tre frequenze settimanali fissate ogni martedì, giovedì e sabato durante la stagione estiva e ogni lunedì, mercoledì e venerdì durante quella invernale.

L’annuncio di questa nuova rotta si inserisce in una fase di strategico investimento ed espansione per lo scalo palermitano, dove Wizz Air continua a rafforzare la propria presenza operativa presso l’Aeroporto “Falcone Borsellino”. Con l’aggiunta di questa destinazione, infatti, la rete di collegamenti internazionali di Wizz Air dallo scalo palermitano arriva a 4 rotte (Varsavia, Bratislava, Belgrado e ora Sofia) verso 4 paesi, consolidando ulteriormente il ruolo della Sicilia come base strategica verso i mercati emergenti.

“La nuova Palermo-Sofia rappresenta ancora una volta il ruolo centrale che la compagnia vuole dare alla Sicilia, una visione che rientra appieno nel nostro percorso di crescita – ha dichiarato Salvatore Gabriele Imperiale, Corporate Communications Manager di Wizz Air -. Inoltre, è l’ennesimo frutto della nostra stretta partnership con Gesap”.

Per Gianfranco Battisti, amministratore delegato di Gesap, “l’attivazione del nuovo collegamento diretto Palermo–Sofia rappresenta un passo concreto nella strategia di rafforzamento del network internazionale dell’aeroporto Falcone Borsellino di Palermo. Lavoriamo per costruire una connettività sempre più ampia, stabile e diversificata, capace di generare valore non solo in termini di traffico passeggeri, ma anche di sviluppo economico, turistico e commerciale per l’intero territorio. La partnership con Wizz Air si conferma strategica: l’apertura verso i Balcani e verso l’Europa sud-orientale amplia il posizionamento internazionale di Palermo e della Sicilia, intercettando nuovi flussi leisure, business e contribuendo in modo strutturale alla destagionalizzazione della domanda. Questo nuovo volo su Sofia – conclude l’Ad di Gesap – si inserisce nel nostro percorso di crescita programmate che contempla più rotte mirate, maggiore qualità dei collegamenti e integrazione con le direttrici di sviluppo turistico e produttivo. Continueremo a investire su compagnie, destinazioni e servizi per rendere lo scalo palermitano sempre più competitivo nel Mediterraneo e sempre più centrale nelle scelte di viaggio dei passeggeri”.

L’introduzione del nuovo volo per Sofia è cruciale non solo arricchisce l’offerta per il traffico leisure tradizionale, ma punta a intercettare segmenti turistici ad alto potenziale, contribuendo in modo significativo alla destagionalizzazione dei flussi grazie al fascino della capitale bulgara in ogni periodo dell’anno. Parallelamente, si aprono nuove e concrete opportunità per l’interscambio commerciale, facilitando i rapporti tra le imprese siciliane e un’area dell’Europa dell’Est in forte espansione economica.