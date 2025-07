Wizz Air-Ryanair si sfidano sulla Palermo-Varsavia

Solo qualche giorno fa avevamo dato la notizia del ritorno di Wizz Air a Palermo con l’apertura da metà dicembre del volo per Varsavia.

Adesso arriva la controffensiva di Ryanair che a quanto pare intende dare filo da torcere alla low cost ungherese. La compagnia di Michael O’Leary ha già messo in vendita il collegamento pentasettimanale sulla Varsavia Modlin-Palermo che sarà operativa a partire dal 15 novembre, dunque un mese prima della concorrente.

Si tratta dunque di una novità interessante per la Winter 25/26 del Falcone e Borsellino soprattutto perchè, in pieno inverno, saranno disponibili addirittura 8 partenze settimanali da e per la capitale polacca.