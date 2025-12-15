Sciopero 17 dicembre, Ita Airways cancella 12 voli per la Sicilia
15 Dicembre 2025, 12:15
A seguito della proclamazione dello sciopero che coinvolgerà il settore del trasporto aereo in Italia prevista per la giornata di mercoledì 17 dicembre della durata di 4 ore dalle 13 alle 17, Ita Airways si è vista costretta a cancellare 72 voli, internazionali e domestici, di cui 12 da e per la Sicilia, 6 da e per l’aeroporto di Palerrmo e altrettanti per Catania.
|AZ 1704
|CATANIA
|MILANO LINATE
|AZ 1720
|CATANIA
|MILANO LINATE
|AZ 1721
|MILANO LINATE
|CATANIA
|AZ 1723
|MILANO LINATE
|CATANIA
|AZ 1726
|CATANIA
|ROMA FIUMICINO
|AZ 1745
|ROMA FIUMICINO
|CATANIA
|AZ 1764
|PALERMO
|MILANO LINATE
|AZ 1765
|MILANO LINATE
|PALERMO
|AZ 1766
|PALERMO
|ROMA FIUMICINO
|AZ 1781
|ROMA FIUMICINO
|PALERMO
|AZ 1792
|PALERMO
|ROMA FIUMICINO
|AZ 1799
|ROMA FIUMICINO
|PALERMO
ITA Airways invita tutti i viaggiatori che hanno acquistato un biglietto per la giornata dello sciopero, a verificare lo stato del proprio volo, prima di recarsi in aeroporto, sul sito ita-airways.com, nella sezione Info Voli, oppure contattando l’agenzia di viaggio presso cui hanno acquistato il biglietto.
I passeggeri che hanno acquistato un biglietto ITA Airways per viaggiare il 17 dicembre, in caso di cancellazione o di modifica dell’orario del proprio volo, potranno cambiare la prenotazione senza alcuna penale o chiedere il rimborso del biglietto (solo se il volo è stato cancellato o ha subito un ritardo pari o maggiore di 5 ore) entro e non oltre il 24 dicembre 2025 chiamando il numero +39 06 85960020 dall’Italia e dall’estero, oppure contattando l’agenzia di viaggio presso cui hanno acquistato il biglietto.