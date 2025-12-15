Sciopero 17 dicembre, Ita Airways cancella 12 voli per la Sicilia

A seguito della proclamazione dello sciopero che coinvolgerà il settore del trasporto aereo in Italia prevista per la giornata di mercoledì 17 dicembre della durata di 4 ore dalle 13 alle 17, Ita Airways si è vista costretta a cancellare 72 voli, internazionali e domestici, di cui 12 da e per la Sicilia, 6 da e per l’aeroporto di Palerrmo e altrettanti per Catania.

AZ 1704 CATANIA MILANO LINATE AZ 1720 CATANIA MILANO LINATE AZ 1721 MILANO LINATE CATANIA AZ 1723 MILANO LINATE CATANIA AZ 1726 CATANIA ROMA FIUMICINO AZ 1745 ROMA FIUMICINO CATANIA AZ 1764 PALERMO MILANO LINATE AZ 1765 MILANO LINATE PALERMO AZ 1766 PALERMO ROMA FIUMICINO AZ 1781 ROMA FIUMICINO PALERMO AZ 1792 PALERMO ROMA FIUMICINO AZ 1799 ROMA FIUMICINO PALERMO

ITA Airways invita tutti i viaggiatori che hanno acquistato un biglietto per la giornata dello sciopero, a verificare lo stato del proprio volo, prima di recarsi in aeroporto, sul sito ita-airways.com, nella sezione Info Voli, oppure contattando l’agenzia di viaggio presso cui hanno acquistato il biglietto.

I passeggeri che hanno acquistato un biglietto ITA Airways per viaggiare il 17 dicembre, in caso di cancellazione o di modifica dell’orario del proprio volo, potranno cambiare la prenotazione senza alcuna penale o chiedere il rimborso del biglietto (solo se il volo è stato cancellato o ha subito un ritardo pari o maggiore di 5 ore) entro e non oltre il 24 dicembre 2025 chiamando il numero ‪‪+39 06 85960020 dall’Italia e dall’estero, oppure contattando l’agenzia di viaggio presso cui hanno acquistato il biglietto.